Более 30 спецавтомобилей будут убирать дороги Егорьевска зимой

В преддверии зимнего сезона Егорьевская служба благоустройства провела подготовку специализированной техники для обеспечения безопасного передвижения жителей. Заместитель директора учреждения Денис Афанасьев сообщил о полной готовности предприятия к борьбе с последствиями снегопадов и гололедицы.

«В округе будут работать 14 тракторов с пескоразрасывателями и снежными отвалами, а также автомобили со специальным снегоуборочным оборудованием», — отметил Денис Афанасьев.

Помимо подготовки техники, особое внимание уделено созданию достаточного запаса противогололедных материалов. На предприятии уже заготовлено 620 тонн пескосоляной смеси, которая будет использоваться для обработки тротуаров, общественных пространств и других пешеходных зон.

По информации, предоставленной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе подготовлено более 690 тысяч тонн противогололедных материалов.