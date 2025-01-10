Более 30 спектаклей в рамках новогоднего марафона показали в Истре

Истринский драматический театр радовал жителей и гостей округа в новогодние праздники, показали боле 30 разных спектаклей. Их посетили почти 4,5 тысячи людей.

Начали череду праздничных спектаклей благотворительные показы для детей из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, военнослужащих, а также для воспитанников Елизаветинского хосписа и детей, находящихся под опекой. Актеры выложились на полную, чтобы подарить детям настоящую атмосферу праздника.

А вот в конце декабря в торжественной и праздничной обстановке прошла премьера спектакля «Царевна-лягушка». Это ежегодная традиция округа — Елка главы округа. Таким образом поздравляют ребят, которые учатся на одни пятерики, активно участвуют в спортивных мероприятиях и жизни школы. В конце праздника юным участникам вручили сладкие подарки, а также настоящий зимний волшебник — Дед Мороз провел для школьников игры и конкурсы.