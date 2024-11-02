Более 30 снегоуборочных машин будут работать зимой во дворах Шатуры

Готовность коммунальных служб к зимнему периоду обсудили на очередном совещании в администрации муниципалитета. Уборкой общественных пространств и дворовых территорий от снега будут заниматься 29 единиц техники.

На расчистку дворов в зимний период выйдут 123 работника службы дорожного хозяйства. В их распоряжении имеется 65 ручных роторов.

После сильных снегопадов дворники должны начинать уборку дворовых территорий с шести часов утра. В это время многие жители города уже выходят из дома. Глава округа Николай Прилуцкий поручил службе дорожного хозяйства позаботиться о том, чтобы работа по очистке снега начиналась на час раньше, чтобы не создавать неудобства горожанам.

Руководитель муниципалитета заявил, что сроки расчистки дворов и алгоритм проведения уборки должны строго соблюдаться.

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