Более 30 случаев рака выявили на ранней стадии в Подольске в 2026 году

С начала 2026 года в Подольской областной клинической больнице онкологическое заболевание впервые выявили у 31 пациента. В большинстве случаев патологию обнаружили на ранних стадиях во время профилактических осмотров и дней открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи в поселке Кузнечики.

Обследование бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, предварительная запись не нужна. При себе достаточно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Для пациентов с направлением онколога дополнительно выполняют ультразвуковое исследование молочных желез, маммографию и рентген легких.

Врач-онколог Роман Мустафаев, работающий в больнице с августа прошлого года, рассказал, что в центре используют специальный аппарат для картирования родинок, чтобы отслеживать состояние кожи в динамике. Пройти обследование может любой человек.

Главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян подчеркнул, что ранняя выявляемость — одна из самых важных задач, потому что чем раньше обнаружено заболевание, тем больше возможностей для лечения. Именно на это направлены ежемесячные дни открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи.

Своевременное обращение к врачу повышает шансы на успешное лечение и возвращение к полноценной жизни.