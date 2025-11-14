Более 30 школьников написали пробные сочинения в Можайске

В Можайском округе именно школа № 1 присоединилась к акции. Ребята должны были продемонстрировать знание литературы, умение рассуждать, анализировать информацию и аргументировать позицию. Для написания сочинения отвели три часа 55 минут. Темы сформировали из федерального банка.

«Мы всем классом готовились к этому очень долго: читали много литературы, разбирали каждую тему, писали пробники. Немного волнительно, но это отличный шанс проверить себя перед декабрьским сочинением. Надеюсь, у всех будут высокие баллы», — поделился один из выпускников.

Материалы передали школе по защищенным интернет-каналам. Их распечатали уже перед началом испытания. После выполнения работы отсканировали и отправили в Региональный центр обработки информации.

Напомним, что основной срок написания итогового сочинения, которое является обязательным допуском к ЕГЭ, намечен на 3 декабря 2025 года. Те, кто не справится с испытанием с первого раза — отправятся на пересдачу 4 февраля и 8 мая 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание.