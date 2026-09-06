Более 30 самокатов эвакуировали за нарушение правил парковки в Дзержинском

Плановые рейды по освобождению общественных территорий от неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности продолжаются в округе. Очередная проверка прошла на улицах Шама и Лесная.

Сотрудники администрации округа и учреждения «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» эвакуировали самокаты на штрафную стоянку.

Брошенный в неположенном месте самокат создает препятствия для пешеходов, доставляет неудобства автомобилистам и нарушает работу городской инфраструктуры. В Управлении транспорта и организации дорожного движения администрации округа отметили, что массовая эвакуация нарушителей проводится еженедельно.

Для избежания штрафов и обеспечения порядка на улицах города рекомендуется использовать специально отведенные для парковки места. Это позволит не только избежать штрафов, но и поспособствует поддержанию чистоты и безопасности на улицах муниципалитета.