Более 30 рюкзаков вручили школьникам из малоимущих семей в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В рамках ежегодной акции жители городского округа Воскресенск собрали в этом году 83 портфеля для ребят из малообеспеченных семей. На торжественном мероприятии во Дворце культуры «Химик» вручили 39 рюкзаков, остальные раздадут нуждающимся.

Жители Воскресенска участвуют в благотворительной акции «Собери ребенка в школу»: приобретают портфели, канцелярские принадлежности и школьную форму для ребят из малообеспеченных семей. Благодаря содействию депутатов, организаций, предпринимателей и неравнодушных граждан для будущих школьников в этом году собрали 83 портфеля и комплектов канцелярских принадлежностей. Во Дворце культуры «Химик» первоклассникам подарили 39 из них, а оставшиеся передадут нуждающимся.

Акцию организовала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Воскресенск. Сейчас на учете у организации 180 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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