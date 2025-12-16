Более 30 промывок водопроводных сетей провели в Подмосковье в декабре

С начала декабря в Подмосковье провели 36 мероприятий по промывке водопроводов. Благодаря работам повысилась надежность эксплуатации канализационных станций и внутридворовых сетей водоотведения, а также подачи холодной воды.

Например, за половину месяца рабочие прочистили второй ввод водоснабжения на Школьной улице, на улице Спортивной — камеру переключения с очисткой напорного коллектора.

В Радовицком поселке на Спортивной улице осуществили промывку канализации, в Ликино-Дулеве на улице Текстильщиков — трассы ХВС, а в Электростали — водопроводных сетей по Ногинскому шоссе.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отмечал ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Во время выполнения работ сотрудники Мособлводоканала используют мощные струи воды под давлением, специальные химикаты и механические методы очистки.

Как добавили в МинЖКХ Подмосковья, промывка водопроводов — важный этап поддержания качества ресурса. Именно с помощью своевременного ухода за трубами можно предотвратить попадание накопившихся отложений и загрязнений. Кроме того, обслуживание снижает риск нештатных ситуаций.