Более 30 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Шатуре

В День города в Шатуре прошла ярмарка вакансий. В ней участвовали свыше 30 предприятий округа, а соискатели выбирали из 100 предложений. За несколько часов работы мероприятие посетили сотни человек.

Составить резюме и пройти собеседование на ярмарке вакансий в городском округе Шатура можно было прямо в парке. Сегодня порядка 90% компаний муниципалитета нуждаются в кадрах. В списке вакансий врачи, полицейские, менеджеры, сварщики.

На предприятии «Эстетика» изготавливают мягкую мебель премиум-класса. Компания работает в Шатуре уже 18 лет. Предприятие ищет на работу обойщиков мебели, раскройщиков, станочников, кладовщиков.

«Мы очень ждем молодых специалистов, а также выпускников учебных заведений на специальности станочник деревообрабатывающих станков, конечно, самая востребованная вакансия швея, мы ждем девочек, готовы их обучать», — рассказала начальник отдела кадров компании «Эстетика» Елена Епифанова.

Мероприятие посетили и те, кто готов сменить специальность. Прямо на ярмарке можно было заполнить анкету, пройти первичное собеседование и узнать об условиях работы.

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