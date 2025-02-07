Более 30 поликлиник и стационаров отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Комплексная программа ремонта объектов здравоохранения продолжается в Подмосковье. В плане на 2025 год более 30 поликлиник и стационаров, о чем сообщили в Минстройкомплексе.

В программу вошли поликлиника в Королеве на улице Циолковского, стационар Одинцовской областной больницы в селе Перхушково, стационар Орехово-Зуевской больницы, терапевтический корпус Луховицкой больницы, детское соматическое отделение Электростальской больницы, главный хирургический корпус Домодедовской больницы и другие объекты. За год отремонтируют 31 здание.

В поликлиниках и больницах заменят все инженерные системы, лифты, окна и двери, обустроят новые системы вентиляции и кондиционирования, утеплят фасады и проведут отделку помещений. Везде создадут безбарьерную среду для инвалидов.

Завершить работы планируется до конца 2025 года.