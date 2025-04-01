Более 30 подмосковных компаний получили лицензии на управление домами с января

С января 2025 года в Подмосковье выдали 32 лицензии управляющим компаниям, которые занимаются многоквартирными домами. Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору продолжает следить за их работой.
Лицензия — обязательное условие для управления домами, она подтверждает, что компания может оказывать услуги жильцам и входит в реестр лицензированных организаций региона. Чтобы получить этот документ, руководство компании должно сдать квалификационный экзамен.
Напомним, подать заявление на получение услуги организации могут на регпортале госуслуг. Его рассмотрят в течение 28 рабочих дней.
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