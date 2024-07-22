Более 30 подъездов в Серпухове отремонтируют по программе губернатора к августу

В Серпухове продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». В этом году в ее рамках приведут в порядок 77 объектов, 35 из которых — к августу.

«Всего в Серпухове на 2024 год запланировано отремонтировать по программе софинансирования 77 подъездов. На сегодня ведутся работы в 52 подъездах, к 1 августа будет сдача примерно 35 подъездов, и дальше мы надеемся, что программу выполним в срок», — сообщила начальник отдела по обеспечению эксплуатации жилищного фонда в Серпухове Наталья Маринич.

Так, в доме № 16А на улице Дзержинского завершается косметический ремонт четырех подъездов. В доме № 158 на Центральной улице представители УК «Добрый Дом» наносят завершающий слой краски в подъезде № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Эту работу всегда учитывают при строительстве домов.

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