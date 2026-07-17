Более 30 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Можайском округе

Реализация ежегодной программы по обновлению подъездов в многоквартирных домах началась в Можайском округе. Всего планируется привести в порядок 31 объект.

В настоящее время ведется ремонт первого подъезда дома № 13/4 на улице Дмитрия Пожарского, который планируют завершить до конца июля. Ранее там уже обновили освещение и входную группу, заменили старые окна на стеклопакеты, а сейчас шпаклюют и красят стены.

Перечень работ в каждом подъезде составляют по результатам обследования. Особое внимание уделяют безопасности: все провода убирают в специальные короба. При необходимости в подъездах заменяют почтовые ящики, информационные стенды и напольную плитку, красят трубы отопления. Такой комплексный подход направлен на создание более комфортных и безопасных условий для жильцов.

Завершить все работы планируется до декабря 2026 года.

В прошлом году в Можайском круге отремонтировали 28 подъездов, а за последние годы — почти несколько сотен мест общего пользования.