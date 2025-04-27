Более 30 площадок работали на исторической реконструкции в Химках

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Химках прошла историческая реконструкция «Успех V единстве поколений!». Организаторы подготовили для гостей свыше 30 интерактивных площадок.

Собравшиеся прониклись атмосферой времен Великой Отечественной войны. На сцене профессиональные артисты исполнили любимые песни тех лет. Посетители мероприятия увидели выставку боевой техники, на которой все желающие смогли подержать в руках оружие, примерить экипировку и сфотографироваться.

Отметим, в городском округе Химки большое внимание уделяют историческим событиям и памятным датам. В преддверии празднования юбилея Великой Победы для жителей и гостей муниципалитета проводят тематические концерты, выставки, акции, спектакли, патриотические лекции, спортивные состязания и многое другое.