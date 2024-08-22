Более 30 первоклассников получат рюкзаки ко Дню знаний в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Благодаря акции «Собери ребенка в школу» две будущие школьницы из малообеспеченных семей получили из рук главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина школьные рюкзаки. Всего 31 ребенку в округе вручат такие подарки.

Детям из малообеспеченных семей помогают собраться в школу. Так, глава округа Воскресенск Алексей Малкин подарил рюкзаки первоклассника двум будущим ученицам Владиславе и Аделине. Вместе с рюкзаками девочкам вручили тетради, ручки, карандаши, пеналы, цветную бумагу и картон, альбомы для рисования и краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности.

Помимо этого, 1500 семей из Воскресенска получили компенсации к началу учебного года: по три тысячи рублей на каждого школьника перечислили многодетным родителям, малообеспеченным многодетным семьям перевели по семь тысяч рублей, а по 13 тысяч рублей выплатили семьям с ребенком с особенностями здоровья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молочные войны. Ведьма Урсула дождалась великого китайского ответа

Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье

Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области

Ministry of Defense of Ukraine

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте