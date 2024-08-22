Более 30 первоклассников получат рюкзаки ко Дню знаний в Воскресенске

Благодаря акции «Собери ребенка в школу» две будущие школьницы из малообеспеченных семей получили из рук главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина школьные рюкзаки. Всего 31 ребенку в округе вручат такие подарки.

Детям из малообеспеченных семей помогают собраться в школу. Так, глава округа Воскресенск Алексей Малкин подарил рюкзаки первоклассника двум будущим ученицам Владиславе и Аделине. Вместе с рюкзаками девочкам вручили тетради, ручки, карандаши, пеналы, цветную бумагу и картон, альбомы для рисования и краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности.

Помимо этого, 1500 семей из Воскресенска получили компенсации к началу учебного года: по три тысячи рублей на каждого школьника перечислили многодетным родителям, малообеспеченным многодетным семьям перевели по семь тысяч рублей, а по 13 тысяч рублей выплатили семьям с ребенком с особенностями здоровья.

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