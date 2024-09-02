Юные пациенты подмосковного онкодиспансера начали обучение в госпитальной школе

Первый звонок прозвенел 2 сентября для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. Более 30 ребят начали учиться в госпитальной школе по индивидуальному учебному плану.

По словам заведующей онкологическим отделением областного онкодиспансера Евгении Инюшкиной, занимаются с детьми дошкольного и школьного возраста учителя, воспитатели и тьюторы медицинского учреждения.

«Для учеников готовят индивидуальные учебные планы по тем же образовательным программам, что и в обычных школах, при этом уроки разрабатывают для каждого ребенка персонально», —пояснила Инюшкина.

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