Юные пациенты подмосковного онкодиспансера начали обучение в госпитальной школе

Фото: Московский областной онкологический диспансер

Первый звонок прозвенел 2 сентября для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. Более 30 ребят начали учиться в госпитальной школе по индивидуальному учебному плану.

По словам заведующей онкологическим отделением областного онкодиспансера Евгении Инюшкиной, занимаются с детьми дошкольного и школьного возраста учителя, воспитатели и тьюторы медицинского учреждения.

«Для учеников готовят индивидуальные учебные планы по тем же образовательным программам, что и в обычных школах, при этом уроки разрабатывают для каждого ребенка персонально», —пояснила Инюшкина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Забытым астронавтам постучали: у американцев проблемы, но к нам обращаться не будут

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семейный подряд. История «домодедовского упыря» Продана и его племянника-подражателя

Andrey Arkusha

Дипфейк-порно довело до расследования. Что будет с Telegram в Южной Корее?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте