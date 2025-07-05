Более 30 памятников привели в порядок в Истре в июне

В июне специалисты МБУ «ДОДХИБ» провели обслуживание и благоустройство более 30 памятных объектов в различных населенных пунктах округа. Работа по уходу за местами памяти продолжится в течение всего летнего сезона.

Содержание памятников и воинских захоронений — важное направление работы коммунальных служб округа.

Комплекс выполняемых работ включает покос травы, вывоз мусора, очистку мемориальных плит и надгробий от загрязнений, ремонт и покраску ограждений, восстановление надписей, обрезку кустарников, высадку цветов и регулярный уход за прилегающими территориями.

Работы провели, в том числе, на таких объектах, как воинские захоронения в деревне Красный Поселок, могила Босова в Истре, мемориалы в Захарове, Павловской Слободе, Исаково, Рычково, Аносино, Покровском, Падиково, Холмах, Алехново, Давыдовском, Сокольниках, Кострово, Дьяково, Славково, Чесноково, Хованском, в Дедовске, Бужарово, Новопетровском, хуторе Федоровка и других.

Особую роль в этой работе играют школьники, которых трудоустроили на лето в рамках программы временной занятости. Участие подростков — это не только реальная помощь, но и вклад в патриотическое воспитание, формирование уважения к памяти предков и историческому наследию.