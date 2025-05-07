Более 30 памятников обновили ко Дню Победы в Химках

Работы по восстановлению памятных объектов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выходят на финишную прямую. Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» полностью обновили 34 мемориала.

По словам главного специалиста по связям с общественностью Муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Анны Соболевой, на 43 монументах выполняют строительные работы, еще 18 — находятся на заключительном этапе ремонта.

Сотрудники организации очищают памятники от загрязнений, устраняют дефекты, ржавчину, старое покрытие и наносят свежую краску. Параллельно ведут работы по благоустройству: обновляют гранитную плитку, ремонтируют дорожки, лавочки и малые архитектурные формы.

Завершить все работы планируют в ближайшие два дня, чтобы памятные места были полностью готовы к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.