Более 30 остановок транспорта очистили от снега в Дубне в выходные

Снег убирают как на правом, так и на левом берегу Дубны. К девяти часам утра в воскресенье специалисты коммунальных служб очистили все остановки на правом берегу в трех локациях города: «Институтская часть», «Большая Волга», «Черная речка». В общей сложности они привели в порядок свыше 30 остановочных пунктов. Среди них ключевые районы Дубны: улица Боголюбова, Энтузиастов, Дмитровское шоссе, улица Мира и Строителей. Для оперативной и качественной уборки сотрудники коммунальных служб применяют современную технику и инструменты.

Напомним, в прошлом году администрация муниципалитета перестала привлекать подрядчиков для уборки города от грязи в теплое время года и снега зимой. По поручению руководителя муниципалитета эти задачи передали Муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-коммунальное управление». Такое решение помогло направить средства бюджета на развитие собственной коммунальной службы, создать новые рабочие места, приобрести технику для нужд города.

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