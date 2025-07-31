Более 30 объектов нестационарной торговли демонтировали в Шатуре в 2025 году

Администрация м.о. Шатура
Фото: Администрация м.о. Шатура

Глава муниципального округа Николай Прилуцкий провел очередное оперативное совещание в администрации Шатуры. Главной темой обсуждения стала трансформация объектов нестационарной торговли на территории округа.

В этом году в Шатуре демонтировали 34 торговых палатки, внешний облик которых не соответствовал современным стандартам. 25 объектов находились на государственной и муниципальной земле, девять — на частных земельных участках.

Кроме того, в муниципалитете ведется большая работа по пресечению нарушений правил торговли. Администрация совместно с правоохранительными органами регулярно проводит рейды. В первую очередь уделяют  внимание вопросам незаконной миграции, неуплаты налогов, несоблюдения санитарных норм. Всего с начала 2025 года в результате таких проверок зафиксировали более 40 нарушений

На совещании Николай Прилуцкий также озвучил результаты рейтинга эффективности органов местного самоуправления. Шатура по итогам полугодия сохранила четвертое место среди всех муниципалитетов Подмосковья.

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