Более 30 объектов нестационарной торговли демонтировали в Шатуре в 2025 году

В этом году в Шатуре демонтировали 34 торговых палатки, внешний облик которых не соответствовал современным стандартам. 25 объектов находились на государственной и муниципальной земле, девять — на частных земельных участках.

Кроме того, в муниципалитете ведется большая работа по пресечению нарушений правил торговли. Администрация совместно с правоохранительными органами регулярно проводит рейды. В первую очередь уделяют внимание вопросам незаконной миграции, неуплаты налогов, несоблюдения санитарных норм. Всего с начала 2025 года в результате таких проверок зафиксировали более 40 нарушений

На совещании Николай Прилуцкий также озвучил результаты рейтинга эффективности органов местного самоуправления. Шатура по итогам полугодия сохранила четвертое место среди всех муниципалитетов Подмосковья.