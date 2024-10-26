Более 30 новых машин для уборки снега закупили в Химках

В городской округ Химки поступило 32 единицы новой коммунальной техники, включая пять экскаваторов-погрузчиков, пять мини-погрузчиков и 22 ручных роторных снегоуборщика. Передача спецтехники и оборудования для зимнего содержания территории осуществлена при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и заместителя председателя правительства Владислава Мурашова, а также Минчистоты Московской области.

Кроме того, до конца ноября объединенному городскому хозяйству Химок будут переданы газели, самосвалы, тракторы и ломовозы. Это позволит увеличить скорость уборки снега в 2,5 раза. В случае сильных снегопадов количество техники будет дополнительно увеличено за счет подрядных организаций.

В этом году коммунальные службы Химок должны будут поддерживать чистоту на 1150 дорогах, в 490 дворах, а также в 105 парках, скверах и общественных пространствах. Особое внимание будет уделено очистке проходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам.

Собранный снег будет вывозиться с городских территорий на специализированные площадки, что обеспечит эффективное управление зимними условиями и комфорт для жителей города.

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