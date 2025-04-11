Более 30 незаконных торговых объектов демонтируют в Солнечногорске в 2025 году

Масштабную работу по приведению в порядок нестационарных торговых объектов проводят в Солнечногорске. До конца года планируется демонтировать свыше 30 подобных конструкций.

Специалисты администрации округа регулярно проводят выездные проверки для мониторинга размещения объектов торговли. Они оценивают правовые основания установки нестационарных торговых объектов, проверяют вид разрешенного использования земельного участка, соблюдение норм благоустройства и соответствие архитектурному облику.

В случае выявления нарушений объекты подлежат демонтажу. Если собственник не устраняет недочеты самостоятельно, администрация производит демонтаж, а затраты на проведение работ взыскиваются через суд.

«Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, ведем диалог с предпринимателями, и чаще всего они идут навстречу и устраняют нарушения самостоятельно. Мы действуем строго в рамках закона и в интересах жителей округа», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На сегодняшний день уже демонтировали 12 незаконно размещенных объектов — шесть на муниципальной земле и шесть на частной.

Эту работу ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.