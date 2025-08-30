Более 30 незаконных свалок ликвидировали в Истре с начала лета

В муниципальном округе Истра, особенно в теплое время года, усиленно следят за несанкционированными навалами мусора на территориях. Только с начала лета на землях неразграниченной и муниципальной собственности, а также на землях лесного фонда выявили и ликвидировали 36 свалок общим объемом более 1100 тысяч кубических метров отходов.

Эта работа становится особенно актуальной с началом дачного сезона, когда количество проживающих за городом возрастает в несколько раз, а вместе с этим увеличивается и генерация объема отходов. Больше всего мусора вывезли с территорий деревни Давыдково — 100 кубических метров, села Новопетровское — около 80 кубов, деревни Ябедино — 64 куба и деревни Высоково — около 40 кубов.

Многие свалки появляются из-за жителей, которые незаконно вывозят мусор. Их называют «серыми возчиками». Чаще всего нарушения встречаются в тех местах, где нет камер видеонаблюдения. Так, недавно в селе Новопетровское нашли большую кучу мусора объемом около 200 кубических метров. Ее незамедлительно ликвидировали.

Стоит напомнить, что несоблюдение экологических норм и правил влечет административную ответственность по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.