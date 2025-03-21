Более 30 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2025 года в подмосковных лесах обнаружили 31 свалку мусора, общий объем отходов — почти 800 кубометров. Об этом сообщили в Комлесхозе региона. В ведомстве уточнили, что с 2022 года ответственность за сбор, вывоз и утилизацию отходов в лесах, не переданных в частное пользование, лежит на муниципалитетах. Лесничие следят за чистотой и контролируют процесс уборки.
«В наступившем году из бюджета Московской области городским и муниципальным округам на ликвидацию коммунальных отходов выделено почти 250 миллионов рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
По его словам, в 2024 году в регионе устранили 864 свалки, а объем вывезенного мусора превысил 23,4 тысячи кубометров. В текущем году больше всего отходов обнаружили в Подольске, Орехово-Зуеве и Балашихе.
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