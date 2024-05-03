Более 30 народных троп благоустроят в Одинцове в 2024 году | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:56 Более 30 народных троп благоустроят в Одинцове в 2024 году Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Коммунальщики в Одинцовском округе отремонтируют 32 народных тропы в этом году. Излюбленные маршруты жителей станут комфортнее — все дорожки заасфальтируют.

Первые тротуары появится на Советской улице в Голицыне. Далее рабочие приступят к укладке асфальта в проходе от дома № 7 на Северной улице до дома № 17 на Южной улице в деревне Малые Вяземы.

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Таким образом в округе реализуют программу по благоустройству «Пешком». Все работы в Одинцовском округе запланированы на лето и закончатся в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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