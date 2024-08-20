Более 30 молодых специалистов трудоустроили в медучреждения Реутова

Фото: Телеканал «360»

Всего в штате Реутовской клинический больницы трудятся 35 молодых специалистов. Это хирурги, неврологи, окулисты, стоматологи, терапевты, педиатры и инфекционисты. Каждый из них получает поддержку от руководства учреждения и городской администрации.

Провести осмотр, верно поставить диагноз и назначить лечение. А после оформить накопившуюся документацию и, возможно, съездить к пациенту домой. Все это обязанности участкового врача-педиатра

Один из молодых специалистов — Яна Горяева. Она работает участковым педиатром в детской поликлинике на Садовом проезде. В Реутов Яна переехала из Москвы. Как молодой специалист девушка получила сертификат на покупку собственного жилья.

«Пятого июля 2024 года я получила сертификат на жилье. Новую двухкомнатную квартиру я уже видела, она находится в процессе оформления. Ждем перечисления субсидий», — поделилась Горяева.

Сейчас Яна живет в съемной квартире. Как молодой специалист девушка имеет право на частичную компенсацию арендной платы в размере порядка 20 тысяч рублей.

«Руководство и все сотрудники Реутовской клинический больницы активно поддерживают молодых специалистов. У нас предусмотрены выплаты в размере 15 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, мы помогаем молодым специалистам получить социальную ипотеку. Администрация Реутова помогает подъемными в размере 200 тысяч рублей», — рассказала заведующая детской поликлиникой Реутовской клинический больницы Людмила Медведева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте