Более 30 молодых специалистов трудоустроили в медучреждения Реутова

Всего в штате Реутовской клинический больницы трудятся 35 молодых специалистов. Это хирурги, неврологи, окулисты, стоматологи, терапевты, педиатры и инфекционисты. Каждый из них получает поддержку от руководства учреждения и городской администрации.

Провести осмотр, верно поставить диагноз и назначить лечение. А после оформить накопившуюся документацию и, возможно, съездить к пациенту домой. Все это обязанности участкового врача-педиатра

Один из молодых специалистов — Яна Горяева. Она работает участковым педиатром в детской поликлинике на Садовом проезде. В Реутов Яна переехала из Москвы. Как молодой специалист девушка получила сертификат на покупку собственного жилья.

«Пятого июля 2024 года я получила сертификат на жилье. Новую двухкомнатную квартиру я уже видела, она находится в процессе оформления. Ждем перечисления субсидий», — поделилась Горяева.

Сейчас Яна живет в съемной квартире. Как молодой специалист девушка имеет право на частичную компенсацию арендной платы в размере порядка 20 тысяч рублей.