Более 30 молодых педагогов трудоустроили в школы Дмитрова в этом году

В этом году более 30 молодых педагогов начнут работать в школах Дмитровского округа после окончания высшего учебного заведения. Учитель начальных классов Яхромской школы № 1 Елена Ярочкина решила продолжить обучение и поступила на магистратуру по специальности «Педагог-психолог».

Елена Ярочкина устроилась на работу в Яхромскую школу № 1 в прошлом году. Сейчас она снова поступает в университет, но уже будет получать степень магистра.

«Обучение в магистратуре для меня — это не просто следующий этап в моем образовании, это возможность расширить и углубить свои знания и стать еще более профессиональным специалистом. Я верю, что образование играет ключевую роль в жизни каждого человека и помогает нам становиться лучше, умнее и успешнее», — рассказала Елена Ярочкина.

Елена Ярочкина решила стать учителем начальных классов, потому что она любит открывать детям новый мир и показывать дорогу к знаниям. Она стремится раскрыть потенциал ребенка и помочь ему найти призвание.

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