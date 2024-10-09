Более 30 молодых педагогов начали работать в учреждениях Чехова с начала года

Ежегодная встреча молодых педагогов состоялась в гимназии № 7 в Чехове 9 октября. С начала года в городском округе начал свою профессиональную деятельность 31 учитель.

Собрание молодых педагогов города Чехова под названием «С уверенностью вперед» организовали начальник управления образования администрации муниципалитета Ирина Заболотнева и специалисты учебно-методического центра. Мероприятие направленно на поддержку молодых учителей. С начала этого года 31 педагог начал свою профессиональную деятельность в 9 образовательных учреждениях Чехова.

На совещании собравшиеся обсудили темы поддержки молодых учителей, изменений в инфраструктуре учебных заведений, а также побеседовали о программах муниципальных и региональных выплат. Отдельное внимание уделили «Школе молодого педагога». Ее создали для адаптации специалистов.

Напомним, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для молодых педагогов предусмотрели ряд социальных мер: единовременные выплаты на протяжении первых трех лет работы, ежемесячные доплаты к заработной плате, компенсацию арендной платы за жилье.

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