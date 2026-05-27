Более 30 модельных библиотек открыли в Подмосковье за 5 лет

В библиотечной системе Подмосковья находятся почти 800 учреждений, в которых работают более 3,1 тысячи сотрудников. За последний годы в регионе взяли курс на модернизацию. По Народной программе «Единой России» было открыто 33 модельные библиотеки.

Как рассказали в Мособлдуме, в библиотеках активно обновляют материально-техническую базу и создают современные пространства для интеллектуального и творческого развития.

«В благоустроенных, стильных помещениях, оборудованных современной техникой, созданы все условия для самореализации. Молодежь приходит сюда за профессиональным ростом, за знаниями и общением. Люди старшего поколения — за повышением компьютерной грамотности, за интеллектуальным досугом. Библиотека становится местом притяжения», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году в Подмосковье планируют создать еще три модельные библиотеки. На эти цели предусмотрено около 24 миллионов рублей. Они появятся в Жуковском, Ленинском округе и Фрязине.