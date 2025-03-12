Более 30 млн раз жители Подмосковья оплатили проезд банковскими картами

С начала года жители и гости Подмосковья совершили более 30 миллионов поездок, оплатив проезд по банковской карте. За год показатель вырос на 11,4%. Оплаты проезда картами банков занимают около половины от общего количества без учета льготных поездок, передает Мострансавто.

Чаще всего оплату проезда банковскими картами совершали на маршруте МАП № 10 Королева. Там провели более 4,4 миллиона операций.

На втором и третьем местах оказались маршруты Балашихи и Подольска.

Пассажиры автобусов Мострансавто могут проводить оплату проезда только безналичным путем: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.