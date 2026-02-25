Более 30 медицинских работников в Балашихе получили сертификаты по соципотеке

Привлечение медицинских кадров и развитие системы здравоохранения остаются одними из приоритетных направлений развития округа. В Балашихе последовательно реализуются положения Народной программы партии «Единая Россия», направленные на модернизацию здравоохранения, повышение доступности медицинской помощи и социальную поддержку медиков.

Одним из ключевых инструментов привлечения специалистов является программа «Социальная ипотека». С начала 2021 года в Балашихе выдан 31 жилищный сертификат. В 2025 году медицинским работникам предоставлено четыре сертификата по социальной ипотеке и один сертификат по бюджетной ипотеке. Программа позволяет врачам приобрести собственное жилье на льготных условиях, что особенно важно для специалистов, переезжающих в Московскую область из других регионов.

Одной из участниц программы «Социальная ипотека» стала врач анестезиолог-реаниматолог филиала № 3 Балашихинской больницы Наима Багамаева.

«Я в профессии уже семь лет. Работа сложная, но интересная: обеспечиваю анестезиологическое пособие, наблюдаю пациентов и оказываю интенсивную терапию. Социальная ипотека стала большой поддержкой — помогла решить жилищный вопрос и дала ощущение „почвы под ногами“. Это важная мера, которая облегчает финансовую нагрузку и позволяет сосредоточиться на работе», — поделилась Наима Багамаева.

Участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики получают «Губернаторскую доплату», существенно увеличивающую уровень дохода. Сотни медработников ежемесячно получают компенсацию аренды жилья — от 15 до 20 тысяч рублей. В настоящее время около 490 сотрудников получают компенсацию аренды жилья от Министерства здравоохранения Московской области, еще семь специалистов — от администрации города.

Особое внимание уделяется молодым кадрам. В 2025 году в медицинские учреждения Балашихи принято 619 специалистов, из них 300 врачей, 104 узких специалиста и 126 молодых специалистов. Новые медработники получают ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, 11 врачей-педиатров получают ежемесячную выплату работникам отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях от администрации города.

Помимо региональных и федеральных мер поддержки, в Балашихе предусмотрены дополнительные муниципальные выплаты — около 300 тысяч рублей в качестве подъемных для новых специалистов. Оказывается содействие в устройстве детей медиков в детские сады и школы. Реализуется проект «Приведи друга», направленный на привлечение новых коллег в систему здравоохранения.

Отдельное внимание уделяется обеспечению врачей земельными участками, а также реализации федеральных программ, включая «Земский доктор», что способствует закреплению кадров и развитию округа.

«Современная больница — это не только здания и оборудование, но и профессионалы. Самое ценное — люди, готовые работать и развивать здравоохранение. Мы активно приглашаем специалистов, особенно молодых, и создаем для них условия: достойную зарплату, поддержку и жилье. В этом нам помогают меры социальной поддержки, заложенные в Народной программе партии „Единая Россия“, включая компенсацию аренды и возможность оформить социальную ипотеку. Эти инструменты уже реально помогают десяткам наших сотрудников», — отметила главный врач Балашихинской больницы, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова.

Работа по формированию кадрового резерва ведется системно. Руководители учреждений здравоохранения Балашихи регулярно участвуют в ярмарках вакансий, взаимодействуют со студентами медицинских вузов и колледжей, что способствует устойчивому притоку специалистов в учреждения округа.

Комплексный подход к привлечению медицинских кадров, меры социальной поддержки медиков и модернизация здравоохранения позволяют обеспечивать жителям Балашихи качественную и доступную медицинскую помощь, способствуя устойчивому развитию округа и всей Московской области.