Более 30 маскировочных сетей для бойцов СВО сделали в Химках с начала лета

Сети плели участники волонтерского клуба «Маскировочные сети Лунево». Жители изготовили свыше 30 штук с начала лета. Также в Доме культуры «Лунево» неравнодушные граждане сделали четыре маскировочных костюма.

Идею подхватили не только волонтеры, но и родные бойцов, служащих в зонах СВО, ученики местных школ и пенсионеры.

«В Луневском подобные мастер-классы проводят еженедельно. Неравнодушные жители активно принимают в них участие. Так, например, совместными усилиями мы за 2023 год сплели 350 маскировочных сетей», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Маскировочные сети изготавливают из специальных материалов: полимерных лент, тканей, пропитанных особым составом, капронового шнура. Станки для плетения маскировочных сетей можно найти также в храме Покрова Пресвятой Богородицы, школе и детском саду в Луневе.

Отметим, что в округе регулярно организуют акции в помощь военнослужащим. Неравнодушные жители собрали уже более 300 тонн гуманитарного груза с начала специальной военной операции.

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