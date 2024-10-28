Более 30 контейнерных площадок обновят в Чехове до конца года

В городском округе Чехов подготовят контейнерные площадки для мусора к зимнему периоду. Помимо этого, 36 из них модернизируют до конца года.

По данным бюджетного учреждения «Экология и природопользование городского округа Чехов» в муниципалитете насчитывают 300 контейнерных площадок вблизи многоквартирных домов и индивидуальных жилых построек. В ведении частных управляющих компаний — 34 из них, 105 находятся под управлением Муниципального бюджетного учреждения «Экология», за порядком на 126 площадках следит Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» и 35 — у Муниципального казенного учреждения «Ритуал».

Для того, чтобы подготовить контейнерные площадки в округе к зимнему сезону, запланировали несколько мероприятий. На их территории установят емкости с песком для подсыпки подъездных путей, увеличат штат дворников и оснастят их инвентарем для уборки снега и льда, организуют своевременное информирование дорожных служб по уборке снега, а также обеспечат взаимодействие между профильными службами для оперативного решения возникающих проблем.

До конца года в Чехове за счет средств из бюджетов округа и региона обновят 36 контейнерных площадок. Их оборудуют отсеками для комплексной генерации отходов.

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