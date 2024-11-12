Более 30 контейнерных площадок обновили в Ленинском округе

Территории 33 контейнерных площадок модернизировали в Ленинском округе. Обновления прошли в том числе в нескольких деревнях муниципалитета.

Модернизация состоялась по просьбе жителей. В нескольких территориях провели работы по переносу пунктов сбора твердых коммунальных отходов, их ремонту и дополнению баками.

Обновления прошли у домов по проспекту Ленинского Комсомола, улицам Радужной, Школьной, на Жуковском проезде, в деревнях Петрушино, Большое Саврасово и по ряду других адресов.

«Модернизация системы ЖКХ включает в себя также своевременное обновление контейнерных площадок, что требует огромного ресурса, как финансового, так и трудового. Мы завершили 100% от плана текущего года в соответствии с программой модернизации Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. 26 площадок из 33 оборудовали местами под установку бункеров для крупногабаритных отходов. По остальным адресам обновили конструкции, расширили территории и добавили баки», — отметила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

В начале следующего года обновят еще 25 контейнерных площадок в Ленинском округе. Работы идут в рамках государственной региональной программы.

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