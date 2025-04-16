Более 30 контейнерных площадок модернизируют в Химках в 2025 году

В этом году в Химках обновят 37 контейнерных зон: установят современные конструкции с защитой от осадков и удобным доступом. Работы пройдут в рамках программы по улучшению системы обращения с отходами.

Контейнерные площадки модернизируют на улицах Молодежная, Горшина, Вишневая и Совхозная. Как подчеркнули в администрации, развитие инфраструктуры для сбора отходов — одно из ключевых направлений экологической политики города. Всего в Химках установили более 600 контейнерных площадок. Ежедневно с них вывозят около 500 партий твердых коммунальных отходов.

В дополнение к модернизации действующих объектов в городе продолжается реализация экологических инициатив. Так, в рамках программы по установке фандоматов в этом году планируется разместить более 100 новых емкостей для сбора пластиковых бутылок и текстильных изделий.

В Химках также действуют две площадки «Мегабак» для приема вторсырья. Они находятся на улицах Машинцева и Горького. Здесь жители могут бесплатно сдать макулатуру, стекло, пластик, металл, батарейки, старую одежду и бытовую технику.

Напомним, за выброс мусора вне специально отведенных зон предусмотрен административный штраф до 5000 рублей. Кроме того, управляющие компании имеют право включать расходы, возникшие из-за неправильного складирования отходов, в квитанции по оплате ЖКУ.