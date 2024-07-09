Более 30 компаний Подмосковья получили землю за 1 рубль с начала года

Более 30 подмосковных компаний присоединились к программе «Земля за один рубль» с начала года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что предприниматели планирует реализовать в регионе инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение.

«С начала текущего года мы предоставили инвесторам 54 участка в рамках программы „Земля за 1 рубль“ для реализации 33 инвестиционных проектов», — пояснила Зиновьева.

Запуск новых предприятий позволит создать в регионе более 1,3 тысячи рабочих мест, подчеркнула она.

Подобрать подходящий земельный участок и подать заявку на его получение можно через инвестиционную карту на инвестпортале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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