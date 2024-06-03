Более 30 команд приняли участие в «Мытищинских юнармейских играх»

Юнармейцы прошли 11 испытаний на силу, ловкость и знание истории. Всего в соревнованиях в Мытищах приняли участие 32 команды.
Посостязаться в «Мытищинских играх» приехали юнармейцы из Подмосковья, сборные из Луганской Народной Республики, Санкт-Петербурга, Тверской области и не только. Соревнование провели на базе школы № 3 имени Феофанова.
Также, этом году впервые прошли соревнования среди юнкоров. Победителем стала Ирина Мазылу из мытищинского военно-патриотического центра «Граница». Участница сняла и смонтировала лучший ролик про соревнования.
Победителем «Мытищинских игр» стал отряд «Витязь-Быково» из Подольска. Второе место поделили «Отважная гвардия» из Мытищ и подольские «Варяги». Третье место у команды «Феникс» из Домодедово, «Варяг Z» и «Патриоты Подолья» из Подольска.