Более 30 команд приняли участие в «Мытищинских юнармейских играх»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Юнармейцы прошли 11 испытаний на силу, ловкость и знание истории. Всего в соревнованиях в Мытищах приняли участие 32 команды.

Посостязаться в «Мытищинских играх» приехали юнармейцы из Подмосковья, сборные из Луганской Народной Республики, Санкт-Петербурга, Тверской области и не только. Соревнование провели на базе школы № 3 имени Феофанова.

Также, этом году впервые прошли соревнования среди юнкоров. Победителем стала Ирина Мазылу из мытищинского военно-патриотического центра «Граница». Участница сняла и смонтировала лучший ролик про соревнования.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Победителем «Мытищинских игр» стал отряд «Витязь-Быково» из Подольска. Второе место поделили «Отважная гвардия» из Мытищ и подольские «Варяги». Третье место у команды «Феникс» из Домодедово, «Варяг Z» и «Патриоты Подолья» из Подольска.

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