Более 30 коллективов выступят на фестивале народного творчества в Подольске

Девять интерактивных зон будут работать на масштабном фестивале «Славянское подворье» в Подольске. На сцене выступят около 30 творческих коллективов Подмосковья.

Фестиваль народного творчества пройдет в поселке Дубровицы 25 августа. Вопрос подготовки к нему обсудили на совещании в администрации городского округа Подольск.

Территорию мероприятия разделят на девять интерактивных зон: главная сцена, Славянская улица, площадка для мастер-классов, играй-город, Трапезная улица, Крестьянская улица, маркет «Бочка», торговая ярмарка и крестьянское хозяйство.

Зрители смогут увидеть творческие номера коллективов из 18 округов Подмосковья. Также на сцене выступят Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Миа Бойка.

Все желающие смогут доехать до места фестиваля на бесплатных автобусах. Они будут курсировать с 10 утра до девяти вечера из Климовска, Кузнечиков, Силикатной, а также со станции МЦД-2 Подольск.

В этот день временно огородят навесной пешеходный мост через реку Пахру к деревне Лемешово. Также следить за безопасностью будут автоинспекторы, около 100 представителей органов внутренних дел и волонтеры.

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