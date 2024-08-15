Более 30 километров теплосетей обновят в Солнечногорске к концу года

В Солнечногорске реализуют программу обновления котельных и теплосетей. Всего до конца года на территории округа планируют уложить порядка 30 километров новых труб.

До конца августа специалисты завершат ремонт теплосетей на улицах Лесная и Почтовая. В сентябре подрядчик выполнит благоустройство территории и восстановит покрытие на участках, где проводились раскопки.

«В рамках концессионного соглашения „Газпром теплоэнерго“ возведет в муниципалитете 23 источника тепла и одну центральную тепловую подстанцию, реконструирует и технически перевооружит 14 котельных. Также обновления ждут порядка 25 километров тепловых сетей», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

В этом году обновят и котельные в поселках Лыткино, Менделеево и в микрорайоне Стекольного завода. В планах на следующий год — завершение капитального ремонта котельной в Миронцеве, а в 2026-м — в деревне Голубое. В Менделееве также построят блочно-модульную котельную.

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