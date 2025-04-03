Более 30 кладбищ очистят в Солнечногорске перед церковными праздниками

В преддверии пасхальных праздников и родительской субботы в Солнечногорске приведут в порядок 32 кладбища. Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал» убирает территории, расчищает подъездные пути, пешеходные тропинки и дорожки, красит ограды и входные группы.
Особое внимание уделяют местам захоронения участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
«Мы делаем все, чтобы родственники могли с благодарностью к их подвигу и с почестями отдать дань уважения и памяти героям», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Кроме того, на территории Нового кладбища, расположенного рядом с деревней Обухово, возведут часовню в память о погибших бойцах.
В дни массовых посещений всем желающим предоставят бесплатный инвентарь, мешки и краску, чтобы граждане смогли привести в порядок персональные и семейные захоронения своих близких.
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