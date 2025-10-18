Более 30 километров теплосетей обновят в Подольске в 2026 году

В Подольске в 2026 году обновят почти 38 километров тепловых сетей, самый большой объем работ предстоит выполнить в Южном и Северном микрорайонах. Ремонт и модернизация пройдут в восьми котельных округа. Сейчас в муниципалитете приводят в порядок территории, где уже завершили замену коммуникаций.

До конца октября восстановят покрытие и благоустроят улицы Юбилейная, Высотная, Ленинградская, Гайдара, Вокзальная, Садовая, Заводская, Театральная, проезд Авиаторов, а также поселок Поливаново.

Продолжается модернизация жилого фонда. Установлено 148 индивидуальных тепловых пунктов, проводят капитальный ремонт кровель многоквартирных домов. По ряду адресов выявлены замечания, подрядные организации устраняют их под контролем профильных специалистов.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил что в целом система теплоснабжения округа работает стабильно, в отопительный сезон округ вошел без сбоев и задержек. Система функционирует в автоматическом режиме, оперативно реагируя на изменения погодных условий.

При температуре воздуха выше нуля теплоноситель подают с температурой 60–70°C. В период заморозков показатели возрастают до 80–90°C, а в сильные морозы — и выше 90°C. Такой гибкий режим позволяет не только поддерживать комфортную температуру в домах, но и рационально использовать энергоресурсы.