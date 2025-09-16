Более 30 километров дорог отремонтировали в Чехове с начала года

В городском округе Чехов продолжается системное обновление транспортной сети, которое проходит в рамках Народной программы «Единой России» и проекта «Безопасные дороги». С начала года в порядок привели 33 автомобильные дороги, общая протяженность которых превысила 30 километров.

Масштабные работы охватили не только городскую территорию, так и сельские населенные пункты.

Среди наиболее значимых объектов — трасса, соединяющая микрорайон Губернский и деревню Костомарово, дорога от села Новоселки до поселка городского типа Крюково, а также проезжая часть на улицах Мира и Полиграфистов.

Отдельное внимание уделили и сельским дорогам.

«В этом году в Чехове мы отремонтировали 22 муниципальные и 11 региональных дорог. Важно, что в приоритете были объекты, предложенные самими жителями и вошедшие в Народную программу. Среди них — дороги к социально значимым объектам и к поселениям многодетных семей», — подчеркнул заместитель главы округа, сторонник «Единой России» и координатор проекта «Безопасные дороги» Александр Ротнов.

Обновленные дороги уже изменили жизнь жителей округа в лучшую сторону.

«Для нашей многодетной семьи новая дорога — это не просто удобство, а необходимость. Теперь путь стал безопасным и быстрым, и мы чувствуем, что о нас действительно заботятся», — поделилась жительница деревни Стремилово Наталья Тутичева.

В округе также планируют следующие шаги по благоустройству территории. В 2026 году в Чехове намерены приступить к обновлению дворовых пространств и пешеходных маршрутов.