Более 30 канализационных колодцев восстановили в Подмосковье в октябре

Сотрудники Мособлводоканала отремонтировали и восстановили проходимость 31 водопроводных и канализационных колодцев в октябре. Работы провели в шести округах Подмосковья — Павловском Посаде, Электростали, Богородском, Лосино-Петровском, Шатуре и Орехово-Зуеве.

Рабочие демонтировали старые люки, очищали основания колодцев от грязи и мусора. Особое внимание уделялось выравниванию и укреплению поверхности рядом для надежности новой установки.

Монтаж проводился таким образом, чтобы каждый люк плотно прилегал и был устойчив к нагрузкам. Для проверки проводилось тестирование конструкций. Результат показал из безопасное функционирование.

Процесс промывки колодцев был необходим из-за скапливания ила, песка и осадка. Подобные мероприятия осуществляются регулярно для поддержания состояния и дальнейшего использования.