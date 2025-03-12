Более 30 ям на дорогах устранили за день в Можайском округе

Необходимый после схода снежного покрова ямочный ремонт продолжается в муниципалитете. Ежедневно специалисты обследуют дороги, дворовые и внутриквартальные проезды, чтобы выявить проблемные участки.

Бригада сотрудников Единого дорожного транспортного центра ликвидирует порядка 30 выбоин в день. Такие работы были выполнены во дворе дома № 106 по улице Мира в поселке Строитель, на улицах Мира, Желябова и Полянка. Дефекты асфальтного покрытия на дворовых территориях ликвидируют комплексно. Заходя во двор, рабочие устраняют все ямы в нем.

Специалисты трудятся на совесть: сначала яму засыпают холодной асфальто-бетонной смесью, далее растапливают ее с помощью горелки и после используют виброплиту. Этот инструмент позволяет создать плотную и прочную поверхность, чтобы покрытие прослужило достаточно длительное время.

Жители муниципалитета могут сообщить о необходимости ямочного ремонта или задать интересующие вопросы по телефонам: 8 (49638) 23-088; 8(49638)42-220.