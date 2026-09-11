Более 30 избирательных участков будут работать в день выборов в Зарайске

Показательно, что зарайцы уже продемонстрировали свою гражданскую позицию: в предварительном голосовании приняли участие около 3200 жителей округа — активность одна из самых высоких среди территорий Коломенского округа.

«Для меня Зарайск — это не просто точка на карте, это дом, где я вырос, где родились мои дети, — говорит Станислав Орлов, руководитель местного отделения „Движения первых“ в Зарайске. — Мы привыкли гордиться его прошлым, но не меньше должны думать о будущем. А будущее начинается с осознанного выбора. Я работаю с молодежью и вижу, как важно им быть услышанными. Выборы — это возможность сказать: мы хотим, чтобы наш округ развивался, чтобы у детей были кружки и секции, чтобы старшее поколение чувствовало заботу. Историческая память и культурное наследие — это то, что мы обязаны сохранить, а значит — готовы защищать, в том числе своим голосом. Я не кандидат и не чиновник, я просто житель, которому небезразлично будущее малой родины. И мой голос — это голос за то, чтобы наш город жил и процветал».

18–20 сентября жители Зарайска и всей Московской области смогут определить приоритеты развития региона, округа, а также повлиять на решение вопросов качества жизни, безопасности, здравоохранения и образования.

«Сегодня каждый на своем месте вносит вклад в общее дело, — говорит Владимир Макаров, ветеран СВО, лидер общественного мнения в Зарайске. — Я прошел через многое и точно знаю: сегодня важно быть вместе. Голосование — это самый мирный и самый действенный способ повлиять на будущее страны, Подмосковья и нашего родного Зарайска. Мы все хотим стабильности и завтрашнего дня без тревог. Я приду на избирательный участок вместе с женой и детьми и призываю земляков сделать то же самое».