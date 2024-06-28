Более 30 хозяйств представили племенных коров на выставке «Звезды Подмосковья»

Ежегодную областную выставку племенных животных «Звезды Подмосковья-2024» провели на конном парке «Русь». Более 30 региональных сельскохозяйственных предприятий представили крупный рогатый скот молочных и мясных пород.

Первое место в номинации «Абсолютная чемпионка» получила корова Давность из Пушкинского городского округа. Второе место заняла корова Морава из Раменского городского округа, а третье место досталось корове Рузе из Пушкинского городского округа.

«27-я выставка „Звезды Подмосковья“ — это хорошая традиция обмена опытом. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что наша селекция по многим молочным породам достойна мирового уровня», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В конкурсе принимали участие 67 коров, в том числе 60 голштинской, четыре айширской, две джерсейской и одна герефордской пород.

На выставке племенные хозяйства представили также птиц редких пород: перепелов маньчжурских золотистых, кур шелковистых, голошейных, гамбургских серебристо-пятнистых, цесаркок загорских белогрудых.

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