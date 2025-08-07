Более 30 фасадов домов капитально отремонтировали в Подмосковье в июле

В июле в 31 многоквартирном доме Подмосковья завершили работы по обновлению фасадов в рамках региональной программы капитального ремонта. Работы прошли в разных городских округах, включая Лобню, Одинцово, Серпухов, Ленинский округ, Королев и другие. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В домах утеплили фасады, используя теплоизоляцию с тонким штукатурным слоем, а также утеплили цоколи с помощью специальных плит. Специалисты установили армирующие и декоративные покрытия, заменили оконные блоки в местах общего пользования, отремонтировали балконы, козырьки, ограждения, а также восстановили систему водостока и входные группы. Представители технического надзора следили за качеством на всех этапах ремонта, чтобы выявлять и устранять недочеты еще в процессе выполнения работ.