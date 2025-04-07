Более 30 единиц техники вывели на уборку снега в Волоколамском округе

Коммунальные службы Волоколамского округа перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. Более 100 человек и свыше 30 единиц техники ликвидируют последствия стихии.

Коммунальщики очищают от снега общественные территории и дороги, приводят в порядок подходы к социальным объектам и освобождают от навалов пешеходные тротуары. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что особое внимание уделяют очистке остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и территорий, прилегающих к социально значимым учреждениям — больницам, школам и детским садам.

До конца следующей недели синоптики прогнозируют в Подмосковье мокрый снег и ветер. Температура ночью может снизиться до минус восьми градусов, на дорогах местами возможна гололедица.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров, а также не ездить на летней резине.