Более 30 единиц техники вывели на уборку дорог в Одинцовском округе

Этой весной погода в Подмосковье непостоянна: после резкого тепла выпал снег. В Одинцовском городском округе с раннего утра коммунальные службы приступили к обработке дорог противогололедными материалами.

Рабочие уделили внимание не только проезжей части, но и пешеходным зонам: тротуарам, посадочным площадкам автобусных остановок и участкам вдоль бордюров.

Оперативная работа коммунальщиков позволяет минимизировать риск образования наледи и обеспечить безопасность для водителей и пешеходов. С утра 17 марта к уборке дорог общего пользования привлекли 10 комбинированных дорожных машин, 26 тракторов и 79 дорожных рабочих.

Кроме уборки дорог, рабочие активно чистят дворовые территории. Начальник Управления благоустройства администрации Одинцовского округа Вячеслав Асриян сообщил, что на уборку дворов направили 80 единиц специализированной техники и 320 сотрудников. Это позволяет оперативно справляться с последствиями снегопада и обеспечивать комфортные условия для жителей округа.

Подобные меры являются частью системного подхода к содержанию дорог и прилегающих к ним территорий. Всего в зоне ответственности округа — 826 дорог, общая протяженность которых превышает 700 километров. Такие масштабные работы необходимы для поддержания транспортной инфраструктуры в нормальном состоянии, особенно в условиях зимних осадков.