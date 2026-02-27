Более 30 единиц спецтехники задействовали в уборке снега в Орехово-Зуеве

Зима продолжает испытывать на прочность коммунальные службы Московской области, и Ликино-Дулево не исключение. Сегодня, с шести часов утра, на улицы города вышел внушительный отряд: 33 единицы специализированной техники и 68 дворников, более сотни человек, работают в усиленном режиме.

Коммунальщики освободили от снега тротуары и подходы к жилым домам на Коммунистической улице.

«Здесь, на одной из ключевых городских артерий, кипит работа: большой трактор расчищает проезжую часть, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта, в то время как спецмашина меньшего размера аккуратно убирает снег с парковочных зон, восстанавливая доступность мест для автомобилей», — сообщили специалисты.

Работы по уборке снега в Ликино-Дулеве ведутся по отработанному алгоритму, призванному обеспечить максимально эффективное использование ресурсов и оперативное восстановление городской инфраструктуры. В приоритете — расчистка основных дорог и маршрутов общественного транспорта. Второй этап — уборка городских и сельских дорог, включая подъезды к дачным поселкам. Третий — очистка дворовых территорий. Здесь особое внимание уделяется входным группам подъездов.